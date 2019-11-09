Трамп поздравил немцев с годовщиной падения Берлинской стены

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей Германии с 30-й годовщиной падения Берлинской стены.

«В этот день в 1989 году смелые мужчины и женщины Восточной и Западной Германии объединились с тем, чтобы обрушить стену, возвышавшуюся как символ репрессий и обанкротившегося социализма на протяжении более чем четверти века», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном пресс-службой Белого дома.

При этом Трамп раскритиковал власти ГДР и стран социалистического блока, которые, по его словам, угнетали народы своих стран.

«В 30-ю годовщину падения Берлинской стены я поздравляю германский народ с огромными достижениями, которых он добился в объединении своей страны и восстановлении Восточной Германии», — написал американский президент.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью изданию Der Spiegel, приуроченному к 30-летней годовщине падения Берлинской стены, назвал виновными в распаде Советского Союза организаторов августовского путча.

9 ноября 1989 года правительство ГДР сняло ограничения на сообщение между территориями республики и Западного Берлина — особой политической единицы, которая после Второй мировой войны была под контролем англо-франко-американского воинского контингента.

Подробнее — в материале RT.