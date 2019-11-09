В центре Ковентри появилась площадь Волгограда

В центре английского города Ковентри прошла торжественная церемония открытия площади, названной в честь российского Волгограда, сообщает ТАСС. Ранее площадь с таким названием располагалась на окраине Ковентри.

На церемонии присутствовали местные чиновники, представитель королевы Елизаветы II, делегация из Волгограда и российские дипломаты.

«Наша дружба укреплялась на протяжении лет, и сегодня посредством этой церемонии переноса площади мы отдаём дань нашей дружбе и стремлению к миру», — заявил заместитель председателя городского совета Ковентри Абдул Салам Хан.

Ковентри и Сталинград получили сильные повреждения во время Второй мировой войны и в 1944 году заключили договор о побратимских связях.

Ранее сообщалось, что участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни.