В центре Ковентри появилась площадь Волгограда
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На церемонии присутствовали местные чиновники, представитель королевы Елизаветы II, делегация из Волгограда и российские дипломаты.
«Наша дружба укреплялась на протяжении лет, и сегодня посредством этой церемонии переноса площади мы отдаём дань нашей дружбе и стремлению к миру», — заявил заместитель председателя городского совета Ковентри Абдул Салам Хан.
Ковентри и Сталинград получили сильные повреждения во время Второй мировой войны и в 1944 году заключили договор о побратимских связях.
Ранее сообщалось, что участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни.