В центре Ковентри появилась площадь Волгограда

Короткая ссылка
В центре английского города Ковентри прошла торжественная церемония открытия площади, названной в честь российского Волгограда, сообщает ТАСС. Ранее площадь с таким названием располагалась на окраине Ковентри.
В центре Ковентри появилась площадь Волгограда
  • Ковентри / © wikipedia.org

На церемонии присутствовали местные чиновники, представитель королевы Елизаветы II, делегация из Волгограда и российские дипломаты.

«Наша дружба укреплялась на протяжении лет, и сегодня посредством этой церемонии переноса площади мы отдаём дань нашей дружбе и стремлению к миру», — заявил заместитель председателя городского совета Ковентри Абдул Салам Хан.

Ковентри и Сталинград получили сильные повреждения во время Второй мировой войны и в 1944 году заключили договор о побратимских связях.

Ранее сообщалось, что участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить