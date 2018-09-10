Участник Сталинградской битвы умер в Волгограде

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Участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни, сообщает kp.ru.
Участник Сталинградской битвы умер в Волгограде

Он был одним из тех, кто прошёл всю Великую Отечественную войну. В частности, он сражался в битве на Курской дуге, освобождал Будапешт и Вену. Также участвовал в Параде Победы.

Был уволен в запас в 1968 году в звании полковника. Работал председателем секции «Участники Сталинградской битвы» волгоградского Совета ветеранов.

Среди его наград — орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», две медали «За оборону Сталинграда».

В 2017 году в Хабаровске на 101-м году жизни скончался ветеран четырёх войн XX века Лев Липович.

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