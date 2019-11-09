В Афинах прошла антитеррористическая операция

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В Афинах прошла крупная антитеррористическая операция, арестованы трое человек, задержаны 15.
В Афинах прошла антитеррористическая операция
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поздравил полицию с успехом.

Двое мужчин арестованы и обвинены в террористических преступлениях, хранении взрывчатых веществ, нарушении закона об оружии и подделке документов. Одна женщина арестована по обвинению в нарушении закона об оружии.

Во время 13 обысков полиция обнаружила и конфисковала, в частности, пять автоматов Калашникова, один пистолет-пулемёт, два пистолета, желатин-динамит, детонаторы, гранаты со слезоточивым газом CS.

Ранее сообщалось, что в результате антитеррористической операции в Турции задержаны семь подозреваемых.

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