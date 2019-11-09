Пять полицейских погибли в результате нападения на патруль в Мексике

В результате нападения на полицейский патруль в мексиканском штате Оахака погибли пять человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает Reforma.

Отмечается, что инцидент произошёл в 18:00 по местному времени 8 ноября (03:00 мск 9 ноября. — RT) в населённом пункте Сан-Висенте-Коатлан.

Губернатор штата Алехандро Мурат осудил нападение и призвал прокуратуру к проведению тщательного расследования.

Ранее сообщалось, что в мексиканском пограничном штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей.

19 сентября в результате стрельбы в Мехико погибли шесть человек.