Пять полицейских погибли в результате нападения на патруль в Мексике
- Reuters
Отмечается, что инцидент произошёл в 18:00 по местному времени 8 ноября (03:00 мск 9 ноября. — RT) в населённом пункте Сан-Висенте-Коатлан.
Губернатор штата Алехандро Мурат осудил нападение и призвал прокуратуру к проведению тщательного расследования.
Ранее сообщалось, что в мексиканском пограничном штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей.
19 сентября в результате стрельбы в Мехико погибли шесть человек.