Джордж Буш: США переживают неспокойные времена

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Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.
Джордж Буш: США переживают неспокойные времена
  • Reuters

«Я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что, как вы упомянули, демократия способна на самолечение. В нашей стране неспокойные времена, но это не первый раз, когда у нас такой период», — сказал Буш в разговоре с Fox News.

Он выразил уверенность, что мир, в котором будут жить его внуки, окажется «уникальным и полным возможностей».

В августе бывший президент США Джимми Картер заявил, что американское общество поляризовано больше, чем когда-либо раньше в истории страны.

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