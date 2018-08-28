Экс-президент США рассказал о поляризованности американского общества

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что в настоящий момент американское общество поляризовано больше, чем когда-либо раньше в истории страны.

Об этом он заявил в эфире Fox Business.

«Я думаю, что мы переживаем сложный этап. Наша страна сейчас поляризована больше, чем когда-либо раньше в истории страны. Нынешнее неравенство между очень богатыми людьми и рабочим классом больше, чем когда-либо в прошлом», — сказал он.

Former President Jimmy Carter: "I think we're going through a phase of difficulty. Our country is much more polarized than it ever was before." pic.twitter.com/EQeXjSj1vN — FOX Business (@FoxBusiness) 28 августа 2018 г.

Ранее Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп «очень пренебрежительно относится к правде».