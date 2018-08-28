Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде

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Бывший президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп «очень пренебрежительно относится к правде».
Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

«Я думаю, хорошо известно, что действующий президент очень пренебрежительно относится к правде», — сказал он, отметив, что в своё время никогда не лгал людям и не делал преднамеренно ложных заявлений.

При этом Картер заявил, что не желает подвергать Трампа жёсткой критике.

«Я здесь (в программе CBS. — RT) не для того, чтобы критиковать действующего президента, я просто желаю ему здоровья и молюсь за него», — добавил экс-глава США.

В заключение он отметил, что на высокопоставленные посты в Соединённых Штатах не всегда выбирают лучших кандидатов, но страна всё равно всегда в состоянии преодолеть сложности.

Ранее бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединённых Штатов, отметив, что те, кто находится во власти, «хотят подорвать все институты и нормы».

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