Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп «очень пренебрежительно относится к правде».

Об этом сообщает CBS.

«Я думаю, хорошо известно, что действующий президент очень пренебрежительно относится к правде», — сказал он, отметив, что в своё время никогда не лгал людям и не делал преднамеренно ложных заявлений.

При этом Картер заявил, что не желает подвергать Трампа жёсткой критике.

«Я здесь (в программе CBS. — RT) не для того, чтобы критиковать действующего президента, я просто желаю ему здоровья и молюсь за него», — добавил экс-глава США.

В заключение он отметил, что на высокопоставленные посты в Соединённых Штатах не всегда выбирают лучших кандидатов, но страна всё равно всегда в состоянии преодолеть сложности.

Ранее бывший президент США Барак Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединённых Штатов, отметив, что те, кто находится во власти, «хотят подорвать все институты и нормы».