Асад рассказал об опасности для Европы в связи с ситуацией в Сирии

Опаснее всего для Европы — поддерживать в Сирии террористов, а не только тревожиться об отправке на свою территории беженцев, которых приняла Турция, считает сирийский президент Башар Асад.

Как рассказал политик, многие беженцы, которых приняла Турция, — из Сирии, но не все.

«На самом деле они из разных стран, не только из Сирии, хотя большинство — сирийцы. Не все они экстремисты. Большинство из них террористами не являются. В основном сирийцы, бежавшие в Турцию, бежали как раз от террористов из Сирии, от их обстрелов и так далее», — заявил Асад в разговоре с RT.

По словам президента Сирии, у Евросоюза двоякое отношение к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану: «в ЕС его ненавидят, но он им нужен».

«Они знают, что он фанатичный исламист, им это известно. И они знают, что он направит к ним этих экстремистов (или, возможно, террористов)», — добавил Асад.

Он подчеркнул, что отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, «но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов».

«Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?» — сказал политик.

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