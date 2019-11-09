Асад рассказал об опасности для Европы в связи с ситуацией в Сирии
- © RT
Как рассказал политик, многие беженцы, которых приняла Турция, — из Сирии, но не все.
«На самом деле они из разных стран, не только из Сирии, хотя большинство — сирийцы. Не все они экстремисты. Большинство из них террористами не являются. В основном сирийцы, бежавшие в Турцию, бежали как раз от террористов из Сирии, от их обстрелов и так далее», — заявил Асад в разговоре с RT.
По словам президента Сирии, у Евросоюза двоякое отношение к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану: «в ЕС его ненавидят, но он им нужен».
«Они знают, что он фанатичный исламист, им это известно. И они знают, что он направит к ним этих экстремистов (или, возможно, террористов)», — добавил Асад.
Он подчеркнул, что отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, «но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов».
«Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?» — сказал политик.
Полную версию интервью смотрите на следующей неделе на телеканале RTД.