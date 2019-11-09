Туристка удивилась отсутствию на Сахалине вывесок на японском языке

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Посетившая Сахалин туристка из Японии удивилась, что все вывески на территории острова были на русском языке и не было указателей на японском языке. Её впечатления по итогам поездки опубликовало издание Asahi Shimbun.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — рассказала она.

За четыре дня на Сахалине японская туристка посетила побережье Охотского моря, маяк Анива, мыс Евстафия, Ворота счастья, Кафедральный собор Рождества Христова, краеведческий музей, а также попробовала русскую кухню.

Ранее Vostokmedia.com передавал, что с января по сентябрь 2019 года в Приморском крае побывали 28,7 тыс. туристов из Японии, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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