В Приморье заявили о росте числа туристов на 23% с начала года
- РИА Новости
Как заявили в краевом департаменте туризма, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го число туристов выросло на 23%.
«Первое место по объёму въездного туристского потока по традиции занимают гости из Китая — за три квартала общее количество прибывших составило 382,4 тыс. Вторая — Республика Корея, откуда за этот период приехали 245,6 тыс. человек, прирост составил 41%», — заявил врио вице-губернатора Константин Шестаков.
По его словам, замыкают топ-3 туристы из Японии — в регионе побывали 28,7 тыс. человек (+65%).
Ранее, как сообщал Nation News, российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы.