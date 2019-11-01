В Приморье заявили о росте числа туристов на 23% с начала года

В Приморском крае подвели итоги туристического сезона за январь-сентябрь 2019 года, сообщает Vostokmedia.com.

Как заявили в краевом департаменте туризма, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го число туристов выросло на 23%.

«Первое место по объёму въездного туристского потока по традиции занимают гости из Китая — за три квартала общее количество прибывших составило 382,4 тыс. Вторая — Республика Корея, откуда за этот период приехали 245,6 тыс. человек, прирост составил 41%», — заявил врио вице-губернатора Константин Шестаков.

По его словам, замыкают топ-3 туристы из Японии — в регионе побывали 28,7 тыс. человек (+65%).

Ранее, как сообщал Nation News, российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы.