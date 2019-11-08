В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог
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- РИА Новости
Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
«Тот, о ком идёт речь, был отпущен под залог €25 тыс., он не может покидать Австрию, должен быть зарегистрирован в Вене и оставаться доступным для суда», — цитирует РИА Новости Зальцборн.
7 ноября официальный представитель прокуратуры Вены Нина Буссек сообщила, что Австрия по запросу Испании задержала Мазо.
Мазо является фигурантом двух громких расследований о хищениях в ведомстве. Он был объявлен Басманным судом Москвы в международный розыск по обвинению в мошенничестве.