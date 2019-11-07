В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
- РИА Новости
«Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии», — сказала она ТАСС.
По её словам, прокуратура запросила суд рассмотреть вопрос о помещении россиянина под арест.
Ранее Национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано некое бывшее высокое должностное лицо российского Министерства культуры.
СМИ писали, что речь идёт о Мазо, однако его адвокат опроверг данную информацию. Он заявил, что мужчина доставлен полицейскими на допрос на территории Вены.
Мазо является фигурантом двух громких расследований о хищениях в ведомстве. Он был объявлен Басманным судом Москвы в международный розыск по обвинению в мошенничестве.