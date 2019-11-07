В Австрии вызван на допрос бывший чиновник Минкультуры России

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Бывший директор департамента Минкультуры России Борис Мазо, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве, доставлен на допрос в Австрии. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка.
В Австрии вызван на допрос бывший чиновник Минкультуры России
  • РИА Новости

«Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу — я не знаю», — сказал он РИА Новости.

В свою очередь, в Национальной полиции Испании агентству рассказали о задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника российского Министерства культуры.

Мазо фигурирует в двух громких расследованиях о хищениях в ведомстве. По одному из них — «делу реставраторов» — он был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. 

Когда же он стал проходить по второму делу, о хищении 450 млн рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на заочный арест.

По версии следствия, главным организатором этих афер является экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, в настоящее время он находится под домашним арестом. 

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