В Австрии вызван на допрос бывший чиновник Минкультуры России
- РИА Новости
«Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу — я не знаю», — сказал он РИА Новости.
В свою очередь, в Национальной полиции Испании агентству рассказали о задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника российского Министерства культуры.
Мазо фигурирует в двух громких расследованиях о хищениях в ведомстве. По одному из них — «делу реставраторов» — он был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.
Когда же он стал проходить по второму делу, о хищении 450 млн рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на заочный арест.
По версии следствия, главным организатором этих афер является экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, в настоящее время он находится под домашним арестом.