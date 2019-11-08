Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает МИД России.

«8 ноября состоялись консультации посла по особым поручениям МИД России О.Н. Бурмистрова со спецпосланником Госдепартамента США по Корее М. Ламбертом. Американский представитель был также принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны предметно обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове.

Также сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи Ли Ду Хун во время совместных консультаций обсудили координацию усилий заинтересованных стран для совместного решения проблем Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по Северной Корее Марк Ламберт совершит визит в Москву с 6 по 9 ноября.