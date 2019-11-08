Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает МИД России.
Дипломаты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове
  • Reuters

«8 ноября состоялись консультации посла по особым поручениям МИД России О.Н. Бурмистрова со спецпосланником Госдепартамента США по Корее М. Ламбертом. Американский представитель был также принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргуловым», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны предметно обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове.

Также сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Южной Кореи Ли Ду Хун во время совместных консультаций обсудили координацию усилий заинтересованных стран для совместного решения проблем Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по Северной Корее Марк Ламберт совершит визит в Москву с 6 по 9 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить