СМИ: Госдеп США может ликвидировать пост спецпредставителя по Украине

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Госдепартамент США может ликвидировать должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
СМИ: Госдеп США может ликвидировать пост спецпредставителя по Украине
  • © Alex Wong/Getty Images/AFP

По информации издания, все полномочия, которые предписывает данный пост, перейдут к другим сотрудникам Госдепа, которые работают на украинском направлении.

Как отмечается в материале, этот шаг станет одним из первых ощутимых признаков того, что расследование дела об импичменте оказало длительное влияние на политику Соединённых Штатов в отношении Украины.

Ранее Волкер выступил перед комитетами палаты представителей по делу возможного давления президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

31 октября палата представителей одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента.

Это объяснялось предполагаемым давлением на Зеленского в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле.

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