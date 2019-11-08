Россия и Турция провели новое патрулирование в Сирии

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Россия и Турция завершили третье патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
Россия и Турция провели новое патрулирование в Сирии
  • © Минобороны РФ

«Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода «Дейру-Нага», преодолел маршрут протяжённостью 105 км за время около четырёх часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населённых пунктах.

В состав патруля входили восемь единиц военной техники: бронированные автомобили «Тайфун», «Тигр» и «БТР-80» с российской стороны и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские и турецкие военные приступили к третьему совместному патрулированию к северо-востоку от населённого пункта Эль-Камышлы в Сирии.

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