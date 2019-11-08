Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии

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Российские и турецкие военнослужащие начали третье совместное патрулирование к северо-востоку от населённого пункта Эль-Камышлы в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России. 
Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

«С 10:00 8 ноября 2019 года третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населённого пункта Эль-Камышлы», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что совместное патрулирование будет впервые проходить по новому маршруту, стартовавшему от пункта таможенного перехода «Дейру-Нага». Он пройдёт в восточном направлении вдоль границы Сирии и Турции.

В составе патруля находятся по четыре бронеавтомобиля и по 24 военных от двух стран.

Ранее российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии.

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