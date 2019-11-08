Более 300 человек пострадали при землетрясении в Иране

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Более 300 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана. Об этом информирует Associated Press.
Более 300 человек пострадали при землетрясении в Иране
  • © Global Look Press

По данным агентства, землетрясение произошло в иранской провинции Восточный Азербайджан, недалеко от города Тарк.

Отмечается, что в результате более 40 подземных толчков, эпицентр которых находился, по данным Геологической службы США (USGS), на глубине 10 км, пострадали по меньшей мере 312 человек, разрушены 30 зданий.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения погибли пять человек, ещё более 120 получили травмы.

Уточнялось, что магнитуда подземных толчков составила 5,9, в пострадавший регион были направлены восемь спасательных команд.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 118 км от города Тебриз.

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