МИД России выступил за создание на Ближнем Востоке зоны без ОМП

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Россия призывает добиваться создания на Ближнем Востоке зоны без оружия массового поражения (ОМП). Об этом в ходе Конференции по нераспространению в Москве заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД России выступил за создание на Ближнем Востоке зоны без ОМП
  • РИА Новости

«Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как отметил Рябков, Россия призывает «представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18—22 ноября конференции по данной теме».

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.

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