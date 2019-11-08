МИД России выступил за создание на Ближнем Востоке зоны без ОМП

Россия призывает добиваться создания на Ближнем Востоке зоны без оружия массового поражения (ОМП). Об этом в ходе Конференции по нераспространению в Москве заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как отметил Рябков, Россия призывает «представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18—22 ноября конференции по данной теме».

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.