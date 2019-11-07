Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию в Сирии

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Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели телефонный разговор на тему ситуации, которая развивается на северо-востоке Сирии.
Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Обсуждалась ситуация в Сирии, включая развитие обстановки на северо-востоке страны в свете реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября 2019 года, а также положение дел в идлибской зоне деэскалации», — сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Ранее Маас заявил, что ФРГ пока не готова участвовать в восстановлении Сирии.

При этом немецкое Министерство иностранных дел обозначило пять пунктов, выполнение которых, по мнению ведомства, может привести к стабилизации обстановки на севере Сирии.

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