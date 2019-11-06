Германия пока не готова оказывать помощь в восстановлении Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ пока не готова на данном этапе участвовать в восстановлении Сирии.

«В настоящее время мы не видим предпосылок для того, чтобы принимать участие в помощи в восстановлении», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что помощь на восстановление будет актуальна, когда политический процесс обернётся результатами.

«Пока этого не произошло, но мы поддерживаем этот процесс и участвуем в нём», — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Германии обозначило пять пунктов, выполнение которых, по мнению ведомства, может привести к стабилизации обстановки на севере Сирии.