В МИД Греции заявили о новой главе в отношениях с Россией

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В двусторонних отношениях Греции и России открывается новая глава на основе откровенного диалога и равноправия, заявил официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас по итогам визита министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса в Москву.
В МИД Греции заявили о новой главе в отношениях с Россией
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Это был первый визит министра иностранных дел Греции в Россию. Визит оценивается как особенно успешный... Мы верим, что осуществлены цели визита, которые означают начало новой главы в добросердечных двусторонних отношениях Греции и России», — цитирует его выступление в ходе брифинга РИА Новости.

Представитель МИД Греции рассказал, что стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, культуры и религии, а также региональные проблемы.

Кроме того, была подписана программа консультаций на 2020—2022 годы, которая позволит углубить двусторонние связи.

«Твёрдое стремление нашей страны — дальнейшее укрепление отношений сотрудничества с российской стороной в ряде отраслей», — подчеркнул Генниматас.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с греческим коллегой отметил попытки Соединённых Штатов продвигать раскол в православном мире.

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