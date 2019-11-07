В Совфеде оценили возможность выхода США из Договора по открытому небу

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с НСН оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу.

«Меры могут быть только зеркальные», — заявил он.

По его словам, если с Россией не будут сотрудничать, то и она не станет идти навстречу.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что у Москвы подготовлены ответные меры на случай возможного выхода США из Договора по открытому небу.

В октябре директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал возможный выход США из соглашения.

Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.