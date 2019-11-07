США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
- Reuters
«Нет, ответ пока не получен», — цитирует его РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что во время беседы российского и американского лидеров, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Осаке президент США «достаточно позитивно реагировал на приглашение».
Ушаков добавил, что «конкретного ответа» в Москве ещё не получали.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США с интересом восприняли приглашение Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы.