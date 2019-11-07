США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
  • Reuters

«Нет, ответ пока не получен», — цитирует его РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что во время беседы российского и американского лидеров, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Осаке президент США «достаточно позитивно реагировал на приглашение».

Ушаков добавил, что «конкретного ответа» в Москве ещё не получали.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США с интересом восприняли приглашение Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы.

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