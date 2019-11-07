В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС.
«Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом», — сказал Рябков.
По его словам, у российской стороны нет подробной информации о планах Трампа на это время. При этом в России исходят из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, могли бы быть представлены на высшем уровне на торжествах, запланированных в мае 2020 года в Москве.
В июне российская сторона пригласила президента США принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.