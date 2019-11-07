В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
  • Reuters
  • © Leah Millis

Об этом сообщает ТАСС.

«Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом», — сказал Рябков.

По его словам, у российской стороны нет подробной информации о планах Трампа на это время. При этом в России исходят из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, могли бы быть представлены на высшем уровне на торжествах, запланированных в мае 2020 года в Москве.

В июне российская сторона пригласила президента США принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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