В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

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Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. 

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.», — заявили в ФСБ.

При этом он заявил, что террористы и их родственники попадают в Россию из зон вооружённых конфликтов в том числе с помощью гуманитарных коридоров.

В октябре в ФСБ сообщили, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов.

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