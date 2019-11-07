В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.», — заявили в ФСБ.
При этом он заявил, что террористы и их родственники попадают в Россию из зон вооружённых конфликтов в том числе с помощью гуманитарных коридоров.
В октябре в ФСБ сообщили, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов.