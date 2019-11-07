В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.», — заявили в ФСБ.

При этом он заявил, что террористы и их родственники попадают в Россию из зон вооружённых конфликтов в том числе с помощью гуманитарных коридоров.

В октябре в ФСБ сообщили, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов.