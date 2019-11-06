Спецпредставитель США по Сирии посетит Турцию
«Джеффри возглавляет межведомственную делегацию, которая обсудит вопросы общей заинтересованности, включая текущую ситуацию на северо-востоке Сирии, выполнение резолюции СБ ООН 2254 для разрешения сирийского конфликта и наши продолжающиеся усилия, направленные на полное уничтожение ИГ*», — сообщается в заявлении.
Как уточняется, Джеффри должен посетить Анкару и Стамбул, где проведёт встречи с представителями турецких властей и сирийской оппозиции.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.