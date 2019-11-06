Спецпредставитель США по Сирии посетит Турцию

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию 8—9 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Джеффри возглавляет межведомственную делегацию, которая обсудит вопросы общей заинтересованности, включая текущую ситуацию на северо-востоке Сирии, выполнение резолюции СБ ООН 2254 для разрешения сирийского конфликта и наши продолжающиеся усилия, направленные на полное уничтожение ИГ*», — сообщается в заявлении.

Как уточняется, Джеффри должен посетить Анкару и Стамбул, где проведёт встречи с представителями турецких властей и сирийской оппозиции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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