Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США

Индия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым.

«Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Как отмечается, глава Минобороны «подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США».

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.

В Госдуме прокомментировали ФАН заявление индийского министра.