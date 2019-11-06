Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США

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Индия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым.
Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США
  • © Global Look Press

«Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Как отмечается, глава Минобороны «подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США».

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.

В Госдуме прокомментировали ФАН заявление индийского министра. 

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