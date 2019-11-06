Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США
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«Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.
Как отмечается, глава Минобороны «подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США».
Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что США не могут указывать индийской стороне, может она закупать военную технику у России или нет.
В Госдуме прокомментировали ФАН заявление индийского министра.