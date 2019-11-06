Рябков во время визита в Израиль обсудил тему Ирана

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана.
Рябков во время визита в Израиль обсудил тему Ирана
  • РИА Новости

«Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора, послом (Иегошуа. — RT) Заркой, я был принят генеральным директором МИД господином (Алоном. — RT) Ушпицем», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он сообщил, что в ходе встреч обсуждалась «тематика контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных».

Рябков отметил, что была затронута и тема Ирана.

«Не во всём мы согласны, было бы странно ожидать полного согласия, но есть направления, где у нас довольно близкие подходы», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии.

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