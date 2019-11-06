Британский министр по делам Уэльса ушёл в отставку

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Британский министр по делам Уэльса Алан Кэрнс принял решение покинуть свой пост. Соответствующее прошение он подал на имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Британский министр по делам Уэльса ушёл в отставку
  • Reuters

Как передаёт Sky News, отставка происходит на фоне разгоревшегося скандала, касающегося бывшего помощника политика Росса Ингленда.

По данным СМИ, Кэрнс поддержал его кандидатуру на выборах в парламент Уэльса, зная о его роли в рассмотрении громкого дела об изнасиловании экс-сотрудницы аппарата Консервативной партии.

Ингленд на суде якобы свидетельствовал против потерпевшей, в результате чего дело развалилось.

Кэрнс был министром по делам Уэльса в кабинетах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

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