Британский министр по делам Уэльса ушёл в отставку
- Reuters
Как передаёт Sky News, отставка происходит на фоне разгоревшегося скандала, касающегося бывшего помощника политика Росса Ингленда.
По данным СМИ, Кэрнс поддержал его кандидатуру на выборах в парламент Уэльса, зная о его роли в рассмотрении громкого дела об изнасиловании экс-сотрудницы аппарата Консервативной партии.
Ингленд на суде якобы свидетельствовал против потерпевшей, в результате чего дело развалилось.
Кэрнс был министром по делам Уэльса в кабинетах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.