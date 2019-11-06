В Кремле прокомментировали назначение Келина послом в Британии

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Основной задачей Андрея Келина на посту посла России в Великобритании будет содействие развитию отношений между Москвой и Лондоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали назначение Келина послом в Британии
  • © МИД РФ

Песков ответил на вопрос, не связано ли назначение Келина с активной избирательной кампанией в Британии. Он заявил, что назначение глав посольств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государств, куда они назначаются.

«Это один из наших звёздных дипломатов, блестящих дипломатов, и, как у любого посла любого государства, его основная задача — способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что это является нелёгкой задачей для посла России в Британии. 

Ранее Путин назначил послом России в Великобритании Андрея Келина.

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