Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Такие статьи появляются уже не один год, а порядка трёх лет. И связаны они с тем, что главной угрозой для США является Китай, и признание Крыма является инструментом для того, чтобы по крайне мере нормализовать отношения с Россией… И если почитать другие статьи, то Крым — лишь один из возможных шагов… Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир. В этом и отличие от реалистичной политики и оголтелого идеализма», — сказал он.
По мнению Блохина, улучшение отношений между Россией и США повлияет и на отношения других стран к России.
«Если США, как флагману и лидеру Запада, нормализовать отношения с Россией, то это даст «зелёный свет» на нормализацию отношений всем другим странам. Но говорить, что сразу по всем параметрам резко произойдёт нормализация, вряд ли возможно. Потому что в российско-американских отношениях есть множество проблем… Крым-то они, может, и признают, по этому направлению будет улучшение, но по другим вопросам останутся многие замороженные проблемы», — добавил эксперт.
Ранее американский экс-дипломат Ортблад призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.