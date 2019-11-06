Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT оценил призыв бывшего сотрудника американской дипломатической службы Денниса Ортблада в статье для The National Interest признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой.

«Такие статьи появляются уже не один год, а порядка трёх лет. И связаны они с тем, что главной угрозой для США является Китай, и признание Крыма является инструментом для того, чтобы по крайне мере нормализовать отношения с Россией… И если почитать другие статьи, то Крым — лишь один из возможных шагов… Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир. В этом и отличие от реалистичной политики и оголтелого идеализма», — сказал он.

По мнению Блохина, улучшение отношений между Россией и США повлияет и на отношения других стран к России.

«Если США, как флагману и лидеру Запада, нормализовать отношения с Россией, то это даст «зелёный свет» на нормализацию отношений всем другим странам. Но говорить, что сразу по всем параметрам резко произойдёт нормализация, вряд ли возможно. Потому что в российско-американских отношениях есть множество проблем… Крым-то они, может, и признают, по этому направлению будет улучшение, но по другим вопросам останутся многие замороженные проблемы», — добавил эксперт.

Ранее американский экс-дипломат Ортблад призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.