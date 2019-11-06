NI призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая, в конечном итоге, принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет автор.

В частности, он предлагает пересмотреть санкции против Москвы и признать российский статус Крыма.

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — следует из статьи.

В качестве других шагов для возрождения российско-американских отношений называется возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО и активизация программ обмена студентами между Россией и США.

Ранее НАТО призвало Москву передать контроль над Крымом Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с URA.RU назвала подобные заявления бессмысленными.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.