NI призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой

Короткая ссылка
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая, в конечном итоге, принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет автор.

В частности, он предлагает пересмотреть санкции против Москвы и признать российский статус Крыма.

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — следует из статьи.

В качестве других шагов для возрождения российско-американских отношений называется возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО и активизация программ обмена студентами между Россией и США.

Ранее НАТО призвало Москву передать контроль над Крымом Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с URA.RU назвала подобные заявления бессмысленными.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить