NI призвал признать Крым российским для улучшения отношений с Москвой
«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая, в конечном итоге, принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — пишет автор.
В частности, он предлагает пересмотреть санкции против Москвы и признать российский статус Крыма.
«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — следует из статьи.
В качестве других шагов для возрождения российско-американских отношений называется возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО и активизация программ обмена студентами между Россией и США.
Ранее НАТО призвало Москву передать контроль над Крымом Киеву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с URA.RU назвала подобные заявления бессмысленными.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.