Посольство России отметило новую волну «русофобской истерии» в СМИ США

Посольство России в США отметило новую волну «русофобской истерии» в ведущих американских изданиях, которые выдвигают необоснованные обвинения в адрес Москвы с призывом ужесточить антироссийские санкции.

«Обратили внимание на очередную волну антироссийских публикаций в ведущих американских изданиях. Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно идущую на спад русофобскую истерию», — говорится в пресс-релизе посольства в Facebook.

Там отметили, что авторы подобных публикаций строят свои обвинения по единому шаблону, что свидетельствует о необъективности данных СМИ.

«Развёрнутой позиции нашей дипмиссии с альтернативным взглядом по ряду важнейших вопросов оказаться на страницах тех же изданий практически нереально... Зачастую наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются», — подчеркнули в российском посольстве.

Ранее в МИД России назвали фейком статью The New York Times о «препятствии» со стороны Москвы эвакуации заболевшего военного атташе США.