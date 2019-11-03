В МИД назвали фейком статью NYT о «задержке эвакуации атташе США»

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RT
Американская газета The New York Times совершила подлог в чистом виде, опубликовав материал о том, что Россия якобы препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД назвали фейком статью NYT о «задержке эвакуации атташе США»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как написала дипломат в Facebook, материал был опубликован 2 ноября, при этом за две недели до публикации статьи МИД России по просьбе издания направил разъяснения того, как развивались события в день вылета американского военного атташе из Москвы.

В комментарии МИД указывалось, что «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлёта именно авиаперевозчик перенёс отправление на один час позже». При этом российская сторона приложила все усилия для того, чтобы минимизировать задержку.

Проблемы были связаны с тем, что перевозчик неправильно оформил документы прилетевших спецбортом иностранных врачей, которые оказались ошибочно включены в состав экипажа.

Тогда на исправление документов ушло 20 минут. Это не задержало посадку, которая началась за 40 минут до взлёта, а взлёт был осуществлён на пять минут раньше заявленного.

«Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут, однако газета намеренно скрыла хронологию событий, изложенную в комментарии российского министерства, а также исказила картину произошедшего.

«Самолёт вылетел на пять минут раньше заявленного авиакомпанией и утверждённого службами в пролётных документах времени, что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной!» — подытожила Захарова.

Дипломат также привела текст комментария МИД России, который был направлен изданию 11 октября.

Ранее Захарова назвала «фейк ньюз в соцсетях» слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

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