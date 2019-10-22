Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
«Вот вам и «фейк ньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», — написала в в Facebook Захарова.
Как ранее рассказал NBC Цукерберг, компания видит попытки из-за рубежа повлиять на выборы в США.
«Сегодня мы видим, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешиваться в выборы, прибегая ко всё более изощрённым тактикам», — отметил глава Facebook.
В июле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Также в сенате США призвали ФБР оценить готовность к противодействию якобы возможному вмешательству России в американские выборы в 2020 году.
Москва не раз обращала внимание на безосновательность заявлений о вмешательстве.