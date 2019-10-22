Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

«Вот вам и «фейк ньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», — написала в в Facebook Захарова.

Как ранее рассказал NBC Цукерберг, компания видит попытки из-за рубежа повлиять на выборы в США.

«Сегодня мы видим, что Россия, Иран и Китай пытаются вмешиваться в выборы, прибегая ко всё более изощрённым тактикам», — отметил глава Facebook.

В июле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.

Также в сенате США призвали ФБР оценить готовность к противодействию якобы возможному вмешательству России в американские выборы в 2020 году.

Москва не раз обращала внимание на безосновательность заявлений о вмешательстве.