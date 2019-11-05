Президент Мексики провёл разговор с Трампом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали убийство американских граждан, которое было совершено неизвестными в Мексике.

«Через президента Трампа я направил свои самые глубокие соболезнования родственникам и друзьям тех, кто был убит на границе штатов Чиуауа и Сонора. Я поблагодарил его за готовность помочь нам и проинформировал, что мексиканские власти работают над тем, чтобы правосудие свершилось», — написал Обрадор в Twitter.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей. По данным СМИ, погибшие относятся к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек.