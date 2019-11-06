Меркель рассказала о своей мечте в молодости
Об этом она сказала в интервью изданию Spiegel.
«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку», — сказала она.
Канцлер ФРГ добавила, что её мечтой было увидеть Скалистые горы, прокатиться на машине и послушать песни Брюса Спрингстина.
Также она рассказала, что в ГДР пенсионеры имели свободу передвижения.
Ранее сообщалось, что Меркель встретится в Берлине с госсекретарём США Майком Помпео.