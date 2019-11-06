Меркель рассказала о своей мечте в молодости

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если бы Германская Демократическая Республика (ГДР) продолжила своё существование, а Берлинская стена не была бы разрушена, то она бы после выхода на пенсию посетила США.

Об этом она сказала в интервью изданию Spiegel.

«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку», — сказала она.

Канцлер ФРГ добавила, что её мечтой было увидеть Скалистые горы, прокатиться на машине и послушать песни Брюса Спрингстина.

Также она рассказала, что в ГДР пенсионеры имели свободу передвижения.

Ранее сообщалось, что Меркель встретится в Берлине с госсекретарём США Майком Помпео.