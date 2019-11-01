Меркель встретится в Берлине с Помпео

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится 8 ноября в Берлине с госсекретарём США Майком Помпео.
Меркель встретится в Берлине с Помпео
  • Reuters

«В центре беседы будут двусторонние отношения, а также актуальные международные вопросы. Госсекретарь США во время своего пребывания в Германии также проведёт встречи с главой МИД, министрами обороны и финансов», — приводит РИА Новости слова представителя немецкого кабмина.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским приветствовала прогресс в вопросе разведения сил возле посёлка Золотое в Донбассе.

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