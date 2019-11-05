В ЦПВС рассказали о маршруте патрулирования российских военных в Сирии
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Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Отмечается, что 5 ноября Россия и Турция провели совместное патрулирование по маршруту Али-Шар — Бандархан в Алеппо.
«Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака», — заявил Боренков.
Ранее российские и турецкие военные провели второе патрулирование в Сирии.