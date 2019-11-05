В ЦПВС рассказали о маршруте патрулирования российских военных в Сирии

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Российская военная полиция после совместного патрулирования с турецкой стороной в сирийской провинции Алеппо продолжила патрулирование в регионе Эль-Хасака.
В ЦПВС рассказали о маршруте патрулирования российских военных в Сирии
  • © РИА Новости

Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что 5 ноября Россия и Турция провели совместное патрулирование по маршруту Али-Шар — Бандархан в Алеппо.

«Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака», — заявил Боренков.

Ранее российские и турецкие военные провели второе патрулирование в Сирии.

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