В ЦПВС рассказали о маршруте патрулирования российских военных в Сирии

Российская военная полиция после совместного патрулирования с турецкой стороной в сирийской провинции Алеппо продолжила патрулирование в регионе Эль-Хасака.

Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что 5 ноября Россия и Турция провели совместное патрулирование по маршруту Али-Шар — Бандархан в Алеппо.

«Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака», — заявил Боренков.

Ранее российские и турецкие военные провели второе патрулирование в Сирии.