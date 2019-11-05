Трамп раскритиковал власти Нью-Йорка за освобождение 900 заключённых

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение властей Нью-Йорка о досрочном освобождении 900 заключённых из городских тюрем.

«Так грустно видеть, что происходит в Нью-Йорке, где губернатор Куомо и мэр де Блазио выпускают 900 преступников, в том числе закоренелых, на тротуары быстро приходящего в упадок (из-за них) города», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что левоориентированные демократы «убивают» американские города.

Ранее СМИ писали, что решение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо об освобождении 900 человек связано с изменением законодательства. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал наградить освобождённых подарками.

Ранее Трамп поручил установить лимит на въезд в США беженцев в 2020 году.