Си Цзиньпин выразил надежду на скорое подписание ВРЭП

Председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров выразил надежду на скорое подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП).

«Я был рад узнать, что вчера 15 государств — участников Всестороннего регионального экономического партнёрства в целом завершили процесс переговоров. Надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу как можно скорее», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.

Отмечается, что переговоры по ВРЭП стартовали в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией.

Как уточняется, целью партнёрства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности.

Также Си Цзиньпин заявил, что КНР планирует и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций.