Си Цзиньпин выразил надежду на скорое подписание ВРЭП
«Я был рад узнать, что вчера 15 государств — участников Всестороннего регионального экономического партнёрства в целом завершили процесс переговоров. Надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу как можно скорее», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.
Отмечается, что переговоры по ВРЭП стартовали в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией.
Как уточняется, целью партнёрства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности.
Также Си Цзиньпин заявил, что КНР планирует и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций.