КНР продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
Он отметил, что Китай «продолжит совершенствовать деловую среду, основанную на рыночных правилах и законах».
«Мы продолжим облегчать доступ на наш рынок иностранного капитала, сокращать негативный список иностранных компаний, стимулировать инвестиции, совершенствовать систему защиты прав интеллектуальной собственности», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.
В сентябре российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) согласовали ключевые условия создания российско-китайского технологического инвестиционного фонда объёмом $1 млрд.