КНР продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций

Председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров заявил, что КНР планирует и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций.

Он отметил, что Китай «продолжит совершенствовать деловую среду, основанную на рыночных правилах и законах». «Мы продолжим облегчать доступ на наш рынок иностранного капитала, сокращать негативный список иностранных компаний, стимулировать инвестиции, совершенствовать систему защиты прав интеллектуальной собственности», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина. В сентябре российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) согласовали ключевые условия создания российско-китайского технологического инвестиционного фонда объёмом $1 млрд.