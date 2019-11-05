КНР продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций

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Председатель Китая Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров заявил, что КНР планирует и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций.

Он отметил, что Китай «продолжит совершенствовать деловую среду, основанную на рыночных правилах и законах».

«Мы продолжим облегчать доступ на наш рынок иностранного капитала, сокращать негативный список иностранных компаний, стимулировать инвестиции, совершенствовать систему защиты прав интеллектуальной собственности», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

В сентябре российский фонд прямых инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) согласовали ключевые условия создания российско-китайского технологического инвестиционного фонда объёмом $1 млрд.

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