Россия и КНР согласовали условия создания технологического инвестиционного фонда

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) согласовали ключевые условия создания российско-китайского технологического инвестиционного фонда объёмом $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
Россия и КНР согласовали условия создания технологического инвестиционного фонда
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Соответствующие документы были подписаны в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева и его китайского коллеги Ли Кэцяна во вторник, 17 сентября, в Санкт-Петербурге.

«Мы объединяем усилия с коллегами из CIC для обеспечения инновационного прорыва в экономиках наших стран благодаря поддержке компаний с передовыми технологическими продуктами и решениями. Деятельность российско-китайского технологического инвестиционного фонда создаст основу для укрепления партнёрства России и Китая в области инноваций, что позитивно отразится и на других сферах двусторонних экономических отношений», — подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Для РФПИ и CIC это уже второй совместный инвестиционный фонд — в 2012 году стороны создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который с учётом средств партнёров проинвестировал свыше $7 млрд в 35 проектов.

Кроме того, РФПИ и РКИФ 17 сентября объявили о стратегическом партнёрстве с многопрофильной инвестиционной компанией Guangdong Utrust Investment Holdings — инвестиционным фондом Гуандуна — крупнейшей китайской провинции по объёму ВВП. Документ предусматривает совместную разработку и создание инвестиционного механизма для содействия продвижению и росту бизнеса российских компаний в Гуандуне, а также укрепление торгово-экономических связей с регионом.

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