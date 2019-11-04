В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
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«Как мы прежде неоднократно заявляли, подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда иранских граждан, в том числе Моджтабы Хаменеи. Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT оценил введённые Министерством финансов США ограничения.