В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

«Как мы прежде неоднократно заявляли, подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда иранских граждан, в том числе Моджтабы Хаменеи. Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT оценил введённые Министерством финансов США ограничения.