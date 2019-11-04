Политолог прокомментировал новые санкции США против Ирана
- Reuters
«Это последовательное давление США на Иран, которое было достаточно давно анонсировано, с тех пор оно постоянно увеличивается… Постепенно таким образом усиливается давление на военно-политическое руководство Ирана с целью склонить его к тем условиям, которые США Ирану выдвигают», — заявил Солонников.
По мнению эксперта, новые ограничения, скорее всего, являются демонстрацией того, что США могут сделать в отношении широкого круга иранских высокопоставленных лиц.
Как подчеркнул политолог, подобными действиями в Вашингтоне пытаются продемонстрировать свою решимость.
Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда иранских граждан, в том числе Моджтабы Хаменеи. Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.