Политолог прокомментировал новые санкции США против Ирана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT оценил решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

«Это последовательное давление США на Иран, которое было достаточно давно анонсировано, с тех пор оно постоянно увеличивается… Постепенно таким образом усиливается давление на военно-политическое руководство Ирана с целью склонить его к тем условиям, которые США Ирану выдвигают», — заявил Солонников.

По мнению эксперта, новые ограничения, скорее всего, являются демонстрацией того, что США могут сделать в отношении широкого круга иранских высокопоставленных лиц.

Как подчеркнул политолог, подобными действиями в Вашингтоне пытаются продемонстрировать свою решимость.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении ряда иранских граждан, в том числе Моджтабы Хаменеи. Также под санкции подпал штаб вооружённых сил республики.