СМИ: В Багдаде полиция открыла огонь по протестующим

Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста в Багдаде.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на записи с места происшествия и очевидцев.

Как указывает телеканал, свидетели произошедшего говорят о пяти погибших в результате стрельбы. Также есть пострадавшие, однако их точное число не называется.

По имеющейся информации, сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие против манифестантов, находящихся на улице Эр-Рашид.

Ранее стало известно, что власти Ирака вновь ввели в Багдаде комендантский час из-за продолжающихся протестных акций.

26 октября сообщалось, что с момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены.

Массовые протесты проходят в Ираке с 1 октября в связи с ухудшением социальной ситуации, ростом коррупции и безработицей.