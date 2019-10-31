Премьер Ирака согласился уйти в отставку

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Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
  • Reuters

При этом премьер отметил необходимость для политических сил найти ему замену.

Президент также заявил, что согласен на досрочные выборы в Ираке.

Ранее стало известно, что власти Ирака вновь ввели в Багдаде комендантский час из-за продолжающихся протестных акций.

26 октября сообщалось, что с момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены.

Массовые протесты проходят в Ираке с 1 октября в связи с ухудшением социальной ситуации, ростом коррупции и безработицей.

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