Косачёв оценил слова Трампа о хороших отношениях с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у него очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем.

«Думаю, что господин Трамп в данном случае выдаёт желаемое за действительное. Он пытается выглядеть президентом, который определяет внешнюю политику своей страны, хотя это уже не так. Возможно, в сознании американского лидера и существует хорошее отношение к России, Украине и Китаю. Именно с предлогом «к». Но хорошее отношение к каким-то странам ещё не означает, что отношение США, как государства, с этими с странами проходит в соответствии с тем, что происходит в сознании президента», — сказал сенатор.

Косачёв также отметил, что взаимоотношения на российском треке давно уже определяются «тем массивом законодательства, которое наработано американским Конгрессом».

«По большей части оно со знаком минус и создаёт препятствия для нормального развития двусторонних отношений. В случае с Китаем ситуация почти такая же. В случае с Украиной она, совершенно точно, иная. Но если говорить о российско-американских отношениях, что бы ни думал Трамп, они находятся в очень серьёзной степени деградации. И изменения вряд ли возможны единомоментно», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем.

Также, отвечая на вопрос о поддержке Украины, американский лидер отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».